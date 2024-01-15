"Золотой" час. Одобряет ли ретейл продажу алкоголя после 21:00 и кому это невыгодно

Не все представители "алкобизнеса" поддерживают инициативу депутатов Предлагаемое увеличение времени продажи алкоголя в Алтайском крае вряд ли приведет к росту потребления спиртного, зато положительно скажется на бизнесе, его доходах и отчислениях в бюджет.
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