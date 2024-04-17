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Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы

Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы

На фоне расследования по делу "Крокуса" и происходящих событий связанных с ужесточением миграционного законодательства в России, руководство Таджикистана не стало сидеть сложа руки и перешло в "наступление".

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Комментарии
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Evgenija Palette
что он хотел, этот БАЙ?... Чтобы его ДИАСПОРЫ, в очередной раз их ОТМАЗАЛИ? ПУСТЬ ИСЧЕЗНЕТ, вместе со своей двадцатиметровой фигурой ( из &quot;чистого золота&quot;, как говорят его холуи)... ЗЕМЛЯ СКОРО ЕГО САМА ПОГРЕБЕТ, как Восточную ВОНЮЧКУ, которую на шаг нельзя подпускать к Западно-Европейской цивилизации...
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