На фоне расследования по делу "Крокуса" и происходящих событий связанных с ужесточением миграционного законодательства в России, руководство Таджикистана не стало сидеть сложа руки и перешло в "наступление".
Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы
Комментарии
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Evgenija Palette
что он хотел, этот БАЙ?... Чтобы его ДИАСПОРЫ, в очередной раз их ОТМАЗАЛИ? ПУСТЬ ИСЧЕЗНЕТ, вместе со своей двадцатиметровой фигурой ( из "чистого золота", как говорят его холуи)... ЗЕМЛЯ СКОРО ЕГО САМА ПОГРЕБЕТ, как Восточную ВОНЮЧКУ, которую на шаг нельзя подпускать к Западно-Европейской цивилизации...
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4 час.
Серж Южанин
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1 час.
Татьяна Хлусова
В самом деле не желают? Вы проверяли?
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1 час.
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