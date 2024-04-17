Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы

Evgenija Palette

что он хотел, этот БАЙ?... Чтобы его ДИАСПОРЫ, в очередной раз их ОТМАЗАЛИ? ПУСТЬ ИСЧЕЗНЕТ, вместе со своей двадцатиметровой фигурой ( из "чистого золота", как говорят его холуи)... ЗЕМЛЯ СКОРО ЕГО САМА ПОГРЕБЕТ, как Восточную ВОНЮЧКУ, которую на шаг нельзя подпускать к Западно-Европейской цивилизации...