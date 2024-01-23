В России предложили создать День многодетных семей

Парламентарий Госдумы предложила учредить день, посвященный многодетным семьям в РФ. Как сообщается в Telegram-канала первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, 23 января предлагается учредить в России в качестве Дня многодетных семей.