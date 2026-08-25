Путин разрешил изымать под временное управление объекты критической инфраструктуры. Бизнес ждет разъяснений

Президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ, позволяющий передавать во временное управление объекты критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают безопасность или не восстанавливают их работу после повреждений.
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