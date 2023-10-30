В Николаевской области Украины прозвучали взрывы, работают системы ПВО

"В Николаевской области раздаются взрывы", - говорится в публикации. Согласно информации телеканала, в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) по ударным беспилотникам.
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