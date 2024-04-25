В США заявили, что не ожидают масштабного наступления ВСУ в краткосрочной перспективе

Американский чиновник прокомментировал новые поставки оружия Украине от Соединённых Штатов. В беседе с агентством "Франс Пресс" (AFP) он признался, что не ожидает от ВСУ крупномасштабного наступления в краткосрочной перспективе.
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