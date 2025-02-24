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В Америке ищут свое и чужое золото

В Америке ищут свое и чужое золото

В ходе большого аудита всего и вся, затеянного Дональдом Трампом, Илон Маск, глава DOGE, внезапно покусился на святое: он предложил посмотреть, а что там с золотыми запасами в легендарном Форт-Ноксе Принято считать, что в бункерах Форт-Нокса хранится золото, принадлежащее США, а также тем странам, которые (добровольно или не очень) решили его там держать.

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