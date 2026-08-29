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В Ярославле 15-летний иподиакон погиб при попытке спасти тонущего друга

В Ярославле при попытке спасти тонущего друга трагически погиб 15-летний иподиакон. Об этом 29 августа сообщили в Ярославской митрополии Русской Православной Церкви.

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