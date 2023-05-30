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Глава СВР заявил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации в Сирии

Глава СВР заявил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации в Сирии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят боевиков международной террористической организации "Исламское государство" на своей военной базе в Сирии для дестабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.

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