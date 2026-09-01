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Крымская газета

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В Россельхознадзоре призвали не носить кур в МФЦ для регистрации

В Россельхознадзоре призвали не носить кур в МФЦ для регистрации

Сегодня, 1 сентября, подошёл срок обязательного учёта домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах, если их количество превышает 10 штук.

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