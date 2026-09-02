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Несекретные материалы

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Путин делает всё, чтобы Европа не верила в готовность Москвы "бахнуть"

"Европа готовится к войне семимильными шагами. Процесс даже ускорился. Если раньше они нас боялись, то сегодня этого страха нет.

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