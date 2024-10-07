Сюда не плавать. В акватории Владивостока временно ограничат движение судов

В акватории Владивостока временно ограничат движение любых судов. Запрет коснется перехода через канал возле острова Елена - 8 октября плавательные средства не смогут остановиться из-за проведения работ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на АО «ДРСК».
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