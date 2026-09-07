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Метаповерхность увеличивает эффективность преобразования света в полупроводниках в тысячи раз

Метаповерхность увеличивает эффективность преобразования света в полупроводниках в тысячи раз

Преобразование частоты света — ключевая операция в фотонике: она позволяет, например, превращать инфракрасный лазерный луч в видимый или генерировать новые цвета, которые трудно получить напрямую.

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