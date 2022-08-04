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Honor «сжирает» конкурентов быстрее, чем в своё время это делала Huawei. Компания наращивает продажи на родном рынке огромными темпами

Honor «сжирает» конкурентов быстрее, чем в своё время это делала Huawei. Компания наращивает продажи на родном рынке огромными темпами

Аналитики CINNO оценили рынок смартфонов Китая за месяц (июнь), квартал и полугодие.   Если говорить о полугодии, то рынок просел на 16,9%, до 134 млн аппаратов.

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