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Курские новости

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Скончалась основательница курского лицея №21 Инэсса Зюбина

Скончалась основательница курского лицея №21 Инэсса Зюбина

Инэсса Зюбина основала лицей №21 в Курске в 1990 году, который под её руководством стал кузницей талантов, выпустив инженеров, врачей и деятелей культуры.

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