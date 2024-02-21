Беженцы из Авдеевки рассказали о пережитых ими ужасах и равнодушии властей

Мирные граждане, которые были вынуждены бежать из Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали, с чем им пришлось столкнуться, пока они выживали в населенном пункте, находившемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).