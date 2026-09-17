ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Россиянка дала жару за бугром: Буянила в самолете, укусила стюардессу. Теперь на скамье подсудимых

Россиянка дала жару за бугром: Буянила в самолете, укусила стюардессу. Теперь на скамье подсудимых

  Воздушная драма рейса Милан — Ньюарк: как билет за 8300 долларов привел туристку на скамью подсудимых ФБР Сентябрь 2026 года выдался на редкость урожайным на авиационные скандалы, причем оба громких рейса держали курс на Ньюарк.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Майя Majesty
Майя Majestyизменено

Ккдышевой позор гражданки РФ🤢😱 Откуда эту обезьян из стран кавказких кусачую выпустили, так мне и не ясно.
Доказательства в студию!😀