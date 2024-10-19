Лапорта о деле Негрейры: «Боремся против всего и всех. Есть люди, которые злятся из-за побед «Барселоны» и хотят нас уничтожить. Знаем, откуда берутся эти критики»

Речь идет об обвинении руководства клуба во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
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