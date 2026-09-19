Радиоактивные отходы Чернобыля впервые начали проходить полный цикл переработки и захоронения

Спустя десятилетия Чернобыль начал разбирать старое хранилище отходов На Чернобыльской атомной электростанции начался новый этап обращения с накопленными радиоактивными отходами.
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