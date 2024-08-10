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Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram рассказал о смене тактики ВСУ в Курской области. По его словам, украинские боевики отказались от боев в Судже и Коренево и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти позиции ВС РФ с флангов.

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