Reuters: ЕС хочет оценить последствия ограничений на импорт газа из России

Бельгия, ФРГ и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить масштабы ущерба, который может быть причинен европейским экономикам в случае введения ограничений на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
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