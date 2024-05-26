Евгений Семенов: «Малообеспеченные граждане получат дополнительные преференции»

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы.
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