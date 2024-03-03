Из каких вещей должен состоять базовый гардероб на весну 2024 года для девушек plus size Алёна ЮрьеваС приближением весны каждая модница начинает задумываться о том, как создать стильный и удобный гардероб, который не только будет соответствовать последним трендам, но и подчеркнет ее естественную красоту и женственность.