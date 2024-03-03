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Из каких вещей должен состоять базовый гардероб на весну 2024 года для девушек plus size

Из каких вещей должен состоять базовый гардероб на весну 2024 года для девушек plus size

Из каких вещей должен состоять базовый гардероб на весну 2024 года для девушек plus size Алёна ЮрьеваС приближением весны каждая модница начинает задумываться о том, как создать стильный и удобный гардероб, который не только будет соответствовать последним трендам, но и подчеркнет ее естественную красоту и женственность.

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