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Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»

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Комментарии
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Eduard
Сепелявые уроды.Вся их &quot;культурка деревенско-хуторская&quot;
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17 час.
Eduard
Свергните режимы Прибалтики,этих рабов Америки.Они дурачки получают гроши,но им вдалбливают,что они чуть не &quot;швейцарцы&quot;!
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17 час.
Eduard
Гребаный хуторянин,инвестируете в убийство? Можем мне топор купить и череп твой сепелявый проломить?
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17 час.

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