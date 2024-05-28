Латвия в 2024 году вложит более €20 млн в развитие «армии дронов», заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс.
Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»
Комментарии
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Eduard
Сепелявые уроды.Вся их "культурка деревенско-хуторская"
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17 час.
Eduard
Свергните режимы Прибалтики,этих рабов Америки.Они дурачки получают гроши,но им вдалбливают,что они чуть не "швейцарцы"!
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17 час.
Eduard
Гребаный хуторянин,инвестируете в убийство? Можем мне топор купить и череп твой сепелявый проломить?
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17 час.
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