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В России будет введен ГОСТ на шаурму

В России будет введен ГОСТ на шаурму

В России будет введен ГОСТ на шаурму. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Там рассказали, что первая редакция государственного стандарта уже подготовлена, документ установит единые требования к приготовлению этого блюда, его качеству и безопасности.

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