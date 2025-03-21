В России будет введен ГОСТ на шаурму. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Там рассказали, что первая редакция государственного стандарта уже подготовлена, документ установит единые требования к приготовлению этого блюда, его качеству и безопасности.
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