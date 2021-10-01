Донбасс Сегодня

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У моего папы странное чувство юмора…

У моего папы странное чувство юмора…

Собираюсь я утром на учебу. Резка открывается дверь родительской спальни, откуда пулей вылетает взъерошенный отец с криками: «Проспал!».

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