Indiana Jones and the Great Circle станет самой большой игрой, созданной MachineGames Предстоящая...

Indiana Jones and the Great Circle станет самой большой игрой, созданной MachineGamesПредстоящая Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames наверняка станет одной из самых масштабных игр этого года с точки зрения ажиотажа, но насколько масштабной окажется сама игра? источник#Indiana_Jones_and_the_Great_Circle #MachineGames.