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«Голыми руками против России»: в ЦРУ признали неизбежность краха ВСУ

«Голыми руками против России»: в ЦРУ признали неизбежность краха ВСУ

Даже западная разведка больше не скрывает реальность: Россия берёт верх в конфликте. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф открыто заявил — если Украина не получит условий для мира, ей придётся «драться голыми руками».

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