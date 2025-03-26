Даже западная разведка больше не скрывает реальность: Россия берёт верх в конфликте. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф открыто заявил — если Украина не получит условий для мира, ей придётся «драться голыми руками».
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