Popcaketv

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Басков — о великой России: «Вспомните, как Европа приезжала к нам и пыталась заработать денег»

Басков — о великой России: «Вспомните, как Европа приезжала к нам и пыталась заработать денег»

Николай Басков — настоящий патриот и подтверждает это каждым своим интервью. Исполнитель не собирается уезжать из России и строить новую жизнь за ее пределами.

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