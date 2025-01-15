Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Царьград Фото: коллаж Царьград Жена Владимира Зеленского поехала в Одессу на проверку. Поддерживающие Россию одесситы сообщают, что город переполнен полицией, а ТЦК перед приездом Зеленской работал в усиленном режиме.

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