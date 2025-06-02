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test mazurok

1 подписчик

❗️ Пенсионер из Керчи обвиняется в покушении на убийство родственницы в 2007 году 67-летний местный житель не хотел делить с бывшей женой своего сына квартиру, которую суд разделил между ними.

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