❗️ Пенсионер из Керчи обвиняется в покушении на убийство родственницы в 2007 году 67-летний местный житель не хотел делить с бывшей женой своего сына квартиру, которую суд разделил между ними.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Пенсионер из Керчи обвиняется в покушении на убийство родственницы в 2007 году 67-летний местный житель не хотел делить с бывшей женой своего сына квартиру, которую суд разделил между ними.