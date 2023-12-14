Оплату по QR-коду признали опасной из-за вариантов мошенничества

Оплата по QR-коду является более опасной, чем оплата с помощью банковской карты, из-за мошенников. Как обезопасить себя и на что обращать пристальное внимание, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
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