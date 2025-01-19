Путин объявил призыв на сборы и каждый год в соцмедиа одно и то же. Читаем "Ой, это на войну? Это мобилизация? А почему пункты в указе ДСП?".
"Ой, это на войну? Это мобилизация? А почему пункты в указе ДСП?"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай николай
Сын Медведева в первую очередь дети шАйгу , боярского сынок , Исаева болтуна единароса всех единаросов
Ответить
5 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Они в армии не служили
Ответить
3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
У шойги бочь а не сын. Зятек в начале сво пузом тряс в бубаях а не на фртнте в окопе. После возмущений в соц сетях сайгак ьыстро развел свою сайгсчку с этой свиньей.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии