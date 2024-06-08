Двое пострадавших при ударе по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии

Двое пострадавших при вчерашнем ракетном ударе ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Луганской Народной Республики Олег Валиев в ходе заседания оперативного штаба региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии