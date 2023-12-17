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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Курьянов о продлении контракта с Проскуряковым: «Илья работал, ждал шанса и, выйдя на лед, игрой добавил уверенности команде»

«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и когда вышел на лед, своей надежной игрой добавил уверенности всей команде.

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