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Юлиан объяснил, почему Баскову не надо было петь дуэтом с Милохиным

Юлиан объяснил, почему Баскову не надо было петь дуэтом с Милохиным

Певец Юлиан был невероятно популярен в 1990-х. Он выступал на главных площадках страны, участвовал в важнейших концертах, работал с такими легендами нашей эстрады, как Александра Пахмутова и Людмила Зыкина.

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