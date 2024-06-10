Юлиан объяснил, почему Баскову не надо было петь дуэтом с Милохиным

Певец Юлиан был невероятно популярен в 1990-х. Он выступал на главных площадках страны, участвовал в важнейших концертах, работал с такими легендами нашей эстрады, как Александра Пахмутова и Людмила Зыкина.
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