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«Мой головной убор случайно слетел». Иранская скалолазка Эльназ Рекаби объяснила, почему выступила на чемпионате Азии без хиджаба

Иранка Эльназ Рекаби объяснила, почему выступила на чемпионате Азии по скалолазанию без хиджаба.  Спортсменка опубликовала пост в соцсетях, где извинились за то, что «заставила всех волноваться».

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