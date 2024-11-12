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Царьград

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Австралийские ученые нашли способ отпугивать белых акул без вреда для них

Австралийские ученые нашли способ отпугивать белых акул без вреда для них

Австралийские исследователи из Университета Маккуори предложили инновационный метод отпугивания белых акул.

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