15 июня, в 13:25, возле дома №57 корпус 3 по улице Луначарского в Калуге 19-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре»15 июня, в 13:25, возле дома №57 корпус 3 по улице Луначарского в Калуге 19-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода, переходившего дорогу по "зебре".