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Калужские новости

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В Калуге 19-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода

В Калуге 19-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода

15 июня, в 13:25, возле дома №57 корпус 3 по улице Луначарского в Калуге 19-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре»15 июня, в 13:25, возле дома №57 корпус 3 по улице Луначарского в Калуге 19-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода, переходившего дорогу по "зебре".

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