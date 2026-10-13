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В криптокошельки Ledger тайно встраивали eSIM и LTE-модули для кражи ключей — похищено криптовалюты на $93 млн

В криптокошельки Ledger тайно встраивали eSIM и LTE-модули для кражи ключей — похищено криптовалюты на $93 млн

Криптокошельки Ledger продавали со встроенными шпионскими модулями Владельцы аппаратных криптокошельков Ledger Nano X лишились криптоактивов после покупки устройств у реселлера в Юго-Восточной Азии.

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