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«Сказал, что ловил куропаток»: обвиняемый в покушении на Прилепина воевал за ДНР

«Сказал, что ловил куропаток»: обвиняемый в покушении на Прилепина воевал за ДНР

У мужчины оказались два паспорта – российский и украинский. Участковые, которые участвовали в поимке подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, рассказали, как вышли на фигуранта дела.

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