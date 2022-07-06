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СПГ в Германию не придет , нет флота и терминалов. Страна готовится к жесткой экономии газа.

СПГ в Германию не придет , нет флота и терминалов. Страна готовится к жесткой экономии газа.

Экономика Германии на грани серьезного падения. Теперь вбрасывается предложение , что в ЕС необходимо перераспределять поставленный туда газ всем нуждающимся.

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