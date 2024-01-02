В 1986 году на Кливленд напали… шарики

В 1986 году Кливленд, штат Огайо, доказал, что воздушные шарики, которые мы все считаем символом праздников и карнавалов, могут стать ужасным доказательством справедливости выражения «Хорошего понемногу».
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