Сари забил 2 гола «Бешикташу» и набрал 13 очков. Полузащитника «Истанбула» выбрали 14 фэнтези-менеджеров

Оба гола во 2-м тайме забил Юсуф Сари. Всего за матч у полузащитника «Истанбула» 13 очков в фэнтези-турнире турецкой Суперлиги на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали всего 14 игроков (0,62%).