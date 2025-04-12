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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сари забил 2 гола «Бешикташу» и набрал 13 очков. Полузащитника «Истанбула» выбрали 14 фэнтези-менеджеров

Оба гола во 2-м тайме забил Юсуф Сари. Всего за матч у полузащитника «Истанбула» 13 очков в фэнтези-турнире турецкой Суперлиги на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали всего 14 игроков (0,62%).

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