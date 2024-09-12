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Россияне массово отложили ремонт

Россияне массово отложили ремонт

Россияне стали массово отказываться от ремонта — более половины опрошенных были вынуждены отложить работы по переустройству жилья на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы на фоне инфляции.

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