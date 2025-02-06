Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Статья длинная, читается трудно и для понимания сути сказанного неподходящаяДавайте не видеть...
  • Катерина
    "если верить злым языкам, в марте силовики начнут в госкорпорации масштабную проверку."------------------------------...Омоложение «Роско...
  • Андрей
    если уничтожить всех хохлонацистов бандеровцев под корень-тогда можно разговаривать об усраине. А так это пустое.Давайте не видеть...

На манеже всё те же

На манеже всё те же

Прошло чуть более суток с момента, как я написал, что Пирс Морган невежественный и лицемерный дегенерат – и вот он берёт интервью у просроченного Зеленского! Словно стремясь доказать «Смотрите, Роджерс всю правду про меня говорил – я тупой, подлый и беспринципный лицемер».

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