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UFC уволил Аскарова, Циркунова, Мустафанва и еще 8 бойцов (UFC Roster Watch)

В списках действующих бойцов UFC произошли очередные изменения, сообщает аккаунт UFC Roster Watch. Там заметили исключение 11 бойцов из числа представителей ведущего промоушена планеты.

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