К женской наготе по разному относились не только разные народы, но и в различные эпохи. Более того, проследить изменения взгляда на обнаженное женское тело можно на относительно небольшом отрезке времени, соизмеримом с продолжительностью человеческой жизни.
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