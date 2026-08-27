Морские отгрузки нефти из России рухнули на 26% за месяц В августе суммарный объем поставок сырья из портов Южного и Северо-Западного направлений сократился на 26% по сравнению с июлем.
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Морские отгрузки нефти из России рухнули на 26% за месяц В августе суммарный объем поставок сырья из портов Южного и Северо-Западного направлений сократился на 26% по сравнению с июлем.
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