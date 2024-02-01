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Тест: а вы читали «Мастера и Маргариту»? Только настоящий фанат ответит верно на все 10 вопросов

Тест: а вы читали «Мастера и Маргариту»? Только настоящий фанат ответит верно на все 10 вопросов

Спрашиваем строго по тексту Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла менее двух недель назад, а уже полюбилась зрителям — на одном только Кинопоиске у нее оценка 7,9 баллов.

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